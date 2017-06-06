В институте имени Сербского в Москве проведут ряд психолого-психиатрических экспертиз, которые должны установить вменяемость 60-летнего бывшего банкира из Волгограда, который обвиняется в убийстве псвевдоцелительницы. Как сообщил ИА «Высота 102» замруководителя Краснооктябрьского СО СУ СКР по региону Владимир Суров, решение о направлении на стационарное обследование было принято местными медиками, которые ставят лишь предварительный диагноз — параноидальная шизофрения. Напомним, бизнесмен находится под арестом по решению суда. Сам обвиняемый признает вину в полном объеме и просит его «скорее осудить на максимально длительный срок».

Знакомство бизнесмена и лжеведьмы состоялось в 1997 году, когда у коммерсанта не заладились дела. Женщина пообещала «помочь» мужчине, совершала заговоры, утверждала, что снимает порчи и вскоре у него «все наладится». Он помогал ей материально, нанимал для нее личного водителя и ждал лучшей жизни до 2006 года, но чуда не происходило. Бизнесмен решил порвать все отношения с прорицательницей, но она сообщила, что действие черной магии просто так не проходит, и его отказ от ее услуг только усугубит ситуацию. В 2015 году, когда мужчина лишился последних денег, друзей, а домашние питомцы стали умирать один за одним, он «понял», кто во всем виноват. Заложив свою квартиру приятелю и спустив его деньги на неудачный проект, в своих намерениях бизнесмен утвердился окончательно. Несколько раз он приезжал к дому женщины, проверить, на прежнем ли месте она живет. Решившись на убийство, он пришел к ней, ударил охотничьим ножом 12 раз, вызвал такси и приехал в отдел полиции, собрав заранее сумку с вещами. Женщина, несмотря на множественные травмы, сумела позвать на помощь соседей, которые вызвали «скорую». Медики провели ряд операций, но жертва скончалась.