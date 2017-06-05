



05.06.2017. Рен-ТВ.

Российские альпинисты первыми в мире провели уникальную операцию в зоне смерти на Эвересте. Эту проблему часто замалчивают, но на самом деле гора давно превратилась в кладбище альпинистов. Тех, кому не повезло и он замерз насмерть сносить вниз никто не собирается - это слишком дорого. Россияне впервые организовали своего рода погребение и упокоение тем, кому так и не покорилась вершина мира.

Одетые в разноцветные зимние комбинезоны - жертвы Эвереста, кажется, заморожены самим временем. На пути альпинистов - десятки неприкрытых тел. Они разбросаны по всему пути. Цеванг Палджор, гражданин Индии, погиб 20 лет назад, во время восхождения на самую высокий пик мира. Все это время его экипировка - служила ориентиром для покорителей вершины. Его даже прозвали - "Мистер зеленые ботинки".

"8.500 метров. Зеленые ботинки, от зеленых ботинок идете направо. Все альпинисты знали эту фразу и она ужасная. У этих зеленых ботинок есть имя, родные , близкие", - рассказал альпинист Олег Савченко.

Олег Савченко - альпинист и руководитель рискованной и при этом гуманной операции. Для него это первое восхождение. Зная об ужасах на пути к вершине он решил совершить то, что никто за 90 лет истории покорения Эвереста не делал. Капсулировать тела - укрыть их специальной тканью, которая практически не подлежит тлену и выдерживает температуру при минус 80-ти. Отправились российские альпинисты в ураган, чтобы на горе в это время было как можно меньше отважных путешественников.

В таком положении тело словенца Марко Литенкера пролежало 12 лет. Профессиональный альпинист погиб в 2005. Он отдал свой кислород задыхающемуся коллеге, а самому воздуха не хватило. Чтобы укрыть несчастного, чья мечта так и не осуществилась у альпинистов времени крайне мало.

С 1924 года по официальной статистике на Эвересте погибли 280 человек. Эвакуировать тела невозможно технически. Вертолет на такую высоту не поднимется. А человеческих сил - не хватит. Если на земле альпинист может поднять 15 килограммов, то на высоте в 8 с половиной тысяч метров - не больше пяти.

"После 8.300 метров ты отвечаешь за себя сам. Ты можешь надеяться только на себя", - рассказал Савченко.

И это негласное правило каждого альпиниста, покоряющего Эверест. Май 2006-го. За пару сотен метров до вершины у британца Дэвида Шарпа отказало оборудование. Эти жуткие кадры облетели весь мир. Шарпа встретила съемочная группа канала "Дискавери". Они взяли у умирающего альпиниста интервью и хладнокровно пошли дальше. Но, по словам, Олега Савченко взаимопомощь на Эвересте все-таки есть, и свойственна она, в основном, русским экспедициям. За это их в горах и называют - "крейзи раша".

Российской команде удалось капсулировать одно тело. И уже на спуске, на последних силах - прикрыть те самые зеленые ботинки.

Спустившись альпинисты отдали оставшуюся ткань следующей экспедиции. Чтобы каждый, покоряя вершину мира, теперь приносил дань уважения навсегда оставшимся на Эвересте.