Авторитетные лаборатории подтвердили высокое качество воды из Гремячинского месторождения в Волгоградской области





Лабораторные анализы проб воды из Гремячинского месторождения в городе Котельниково подтвердили полное соответствие качества воды всем санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в компании «ЕвроХим-ВолгаКалий». «Исследования проводили авторитетные исследовательские государственные организации, которые мы пригласили после обращения главы Котельниковского городского поселения Андрея Федорова», - уточнили в компании.

Испытания проводились 24 мая на всех 8 водозаборных скважинах водозабора г. Котельниково и на выходе из насосно-фильтровальной станции МУП «Водоканал». При отборе проб воды присутствовали приглашенные ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» глава администрации г. Котельниково А. Федоров, представители МУП «Водоканал», филиала ФБУЗ «ЦГиЭ» в Волгоградской области в Котельниковском, Октябрьском районе, филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - «ЦЛАТИ по Волгоградской области», ООО ГК «Дом науки и Техники», а также представители самой компании «ЕвроХим-ВолгаКалий».

«Лабораторные анализы проб воды выполнялись в полном соответствии с установленными в нормативной документации требованиями и санитарно-гигиеническими и эпидемиологическими нормами с гарантированной точностью, достоверностью и объективностью. Результаты, засвидетельствованные в протоколах, подтверждают - подземные воды на участках водозаборов характеризуются постоянным составом и превышений ПДК не обнаружено», - сообщили в ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий".

Напомним, на протяжении уже шести лет вода из Гремячинского подземного месторождения пресных вод используется на площадке строительства Гремячинского ГОКа для бытовых нужд, а также питья и приготовления пищи в столовой для сотрудников. С момента запуска в эксплуатацию нового водовода сотрудники компании, которые являются жителями города Котельниково, наравне с другими горожанами получают из водопроводных кранов в своих домах и квартирах воду из Гремячинского источника.



