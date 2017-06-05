Апелляционная инстанция подтвердила необоснованность претензий мэрии Волгограда к ООО «Дорстройсервис»

Вступило в силу решение арбитражного суда Волгоградской области о взыскании из бюджета Волгограда в пользу ООО «Дорстройсервис» более 30 миллионов рублей задолженности за выполненные работы в рамках муниципального контракта по ремонту улицы Рокоссовского в Волгограде. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте Двенадцатого апелляционного суда в Саратове. Напомним, информагентство сообщало о том, что арбитражный суд Волгоградской области в рамках рассмотрения данного спора пришел к выводу, что работы по ремонту улицы Рокоссовского в Центральном районе Волгограда выполнены надлежащим образом, результат работ пригоден к эксплуатации, а, следовательно, подлежит оплате. А требования подрядчика - ООО "Дорстройсервис" - о взыскании задолженности в сумме 30 422 836 руб. 70 коп. являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Суд постановил взыскать долг с муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в лице комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда за счет средств казны муниципального образования. Напомним, общая цена контракта на ремонт улицы Рокоссовского, который был выполнен в прошлом году, составляла 134 712 325 руб. 68 коп. Согласно документам суда, заказчик отказался оплачивать часть работ якобы по причине несоответствия протоколов испытаний образцов вырубок, подтверждающих качество асфальтобетонного покрытия. Не согласившись с доводами муниципального заказчика, истец обратился для проведения независимой экспертизы, которая показала обратное - качество (физико-механические показатели) асфальтобетонного покрытия, уложенного при выполнении ремонта дорожного покрытия по ул.Рокоссовского в Волгограде, соответствует нормативным требованиям. В целях определения качества выполненных работ по ходатайству сторон была назначена и судебная экспертиза, производство которой было поручено ФГБУ ВО "Саратовский государственный технический университет им.Гагарина Ю.А.". Она показала, что ремонт улицы Рокоссовского выполнен качественно. Суд обязал ответчика также оплатить и стоимость судебной экспертизы, которая составила 100 тысяч рублей. Теперь, после вступления в законную силу решения суда, подрядчик должен получить всю оставшуюся сумму за проведенный ремонт улицы Рокоссовского.

Между тем, напомним, компания «Дорстройсервис» работает в волгоградском регионе уже несколько лет, в том числе она строит один из важнейших дорожных объектов к ЧМ-2018 – шоссе Авиаторов, трассу, которая соединяет аэропорт с Волгоградом. В прошлом году строители из Северной Осетии капитально отремонтировали одну из главных магистралей города-героя – Первую продольную, трассу, которая до этого на протяжении почти двух десятков лет видела лишь ямочный или карточный ремонт. В марте этого года во время общероссийского рейда по городам страны активистов ОНФ и журналистов федерального телеканала Россия 24 «Маршрут построен» качеству ремонта Первой продольной магистрали была поставлена оценка «твердая пятерка». К слову, осенью прошлого года журналисты ИА "Высота 102" провели своеобразный тест отремонтированных в городе-герое дорог - с помощью стакана с водой, установленного на панели в автомобиле. Улицы Рокоссовского и Первая продольная тогда испытание выдержали - ни капли воды из стакана не пролилось. В октябре прошлого года, когда мы проводили тест-испытания, правда, еще не были сделаны съезды с Первой продольной к примыкающим улицам, однако потом эти работы были доведены до конца.

Повтор сюжета от 23 октября 2016 года.









