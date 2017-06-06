«Капсула времени» найдена на территории тепличного комплекса «БОТАНИКА»





На территории тепличного комплекса «БОТАНИКА» в Волгоградской области обнаружена «капсула времени». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, «подарок» из прошлого был найден во время проведения работ по разбору старых тепличных сооружений, сохранившихся со времен совхоза.

Хорошо известный своим качеством «Овощевод» и сегодня продолжает заложенные традиции, но уже в обновленном формате - под торговой маркой «БОТАНИКА». Это современный высокотехнологичный и высокоэффективный тепличный комплекс. Инновационные технологии позволяют выращивать экологически чистые овощи круглый год. Два новых цеха по 5 гектаров успешно работают. К концу 2017 года заработает еще один современный «десятигектарник».

Новый этап в развитии компании – замена устаревших тепличных построек. «Тепличному комплексу более 40 лет и любое оборудование изнашивается. До сегодняшнего дня эти теплицы активно эксплуатировались, давая стабильный урожай, но эффективность их заметно меньше по сравнению с современными цехами. Разработан проект по замене старых конструкций на новые высокоэффективные», – рассказал генеральный директор тепличного комплекса «БОТАНИКА» Юрий Сударев.

Капитальной реконструкции подвергнутся два цеха. На их месте в 2018 году появится суперсовременная теплица, оснащенная инновационным оборудованием. Работы по разбору старых конструкций уже идут. И начались они с неожиданной находки. В архивных записях есть информация о существовании «капсулы времени» на территории комплекса, но данных о ее точном местонахождении не было. Вскрыть капсулу решено после завершения строительства на этом месте нового цеха.



