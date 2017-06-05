В Волгоградской области в двух районных больницах – новые главврачи

Очередные кадровые решения приняты в системе регионального здравоохранения Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, по предложению экспертного совета по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения в двух медицинских учреждениях Волгоградской области назначены новые главные врачи. Так, главным врачом Урюпинской ЦРБ стал Владимир Макаров, раннее занимавший должность руководителя Клетской ЦРБ и являющийся главным внештатным специалистом по сельской медицине комитета здравоохранения. Его общий медицинский стаж в системе здравоохранения составляет 25 лет, из них 6 лет в качестве главного врача Клетской ЦРБ, Главным врачом Клетской ЦРБ назначена Светлана Макеева, работавшая в данном учреждении заведующей поликлиникой. Стаж работы в Клетской ЦРБ составляет 15 лет. Перед новыми руководителями членами комиссии поставлены задачи по повышению доступности и качества медицинской помощи. К своим обязанностям Владимир Макаров приступит с 7 июня, а Светлана Макеева - с 19 июня.

Напомним, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 10 заседаний, назначено 17 главных врачей. Средний возраст назначенных управленцев – 44 года.



