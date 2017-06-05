Директор управляющей компании, по вине которого чуть не погиб ребенок, приговорен в Волгоградской области к двум годам условно с испытательным сроком на 3 года. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая. По данным следствия, в феврале 2016 года в Камышине отколовшийся бетонный кусок балкона упал на голову годовалому мальчику, который в это время вместе со своей бабушкой возвращался с прогулки и находился у подъезда своего дома. Ребенок незамедлительно был госпитализирован. Ему был поставлен диагноз - "ушиб головного мозга 1 степени" и "перелом костей свода черепа". Благодаря стараниям медиков, мальчик остался жив. Как выяснилось, последний осмотр строения производился весной 2015 года. Тогда были выявлены разрушения балконных плит нескольких этажей двух подъездов. Был составлен план устранения недостатков, однако ремонтно-восстановительные работы своевременно организованы не были. В качестве дополнительного наказания суд назначил директору УК штраф в размере 100 тысяч рублей и лишил его права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ и управления жилыми многоквартирными домами на протяжении трех лет. Кроме того, в пользу законных представителей пострадавшего малолетнего ребенка суд взыскал 1 миллион рублей в качестве компенсации причиненного им морального вреда.







