«Глава военного ведомства заслушает командующего Каспийской флотилией, ознакомится с инфраструктурой и объектами причально-пирсовой зоны бригады ракетных кораблей охраны водного района, проверит несение боевого дежурства и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению», – сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Сегодня в Астрахань прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. В рамках рабочей поездки он посетит базы кораблей Каспийской флотилии и оценит готовность соединения к выполнению задач по предназначению, сообщает ИА «Астрахань 24».

Сегодня же министр обороны России провёл учебно-боевую тренировку с экипажем малого ракетного корабля «Град Свияжск». В 2015 году корабль и ударная группа в составе ракетного корабля «Дагестан», «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» успешно нанесла удар крылатыми ракетами «Калибр-НК» по объектам боевиков на территории Сирии.

Командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук доложил о ходе переоснащения объединения на современные образцы вооружения и военной техники, строительства военной инфраструктуры в местах базирования. Он проинформировал главу военного ведомства, что план зимней боевой учёбы флотилией реализован полностью. За это время личный состав выполнил 280 боевых упражнений, одно из подразделений подтвердило звание ударного.