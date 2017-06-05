



Готовность путепровода через балку у села Рыбинка Ольховского района составляет 80%. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, новый мост длиной 52 метра обеспечит селу всесезонную транспортную доступность. Строители уже выполнили устройство консольной части и переходных плит. Параллельно приводится в порядок автотрасса, прилегающая к мосту: сформировано земляное полотно, проложена железобетонная водопропускная труба. Общая стоимость объекта составляет 105 миллионов рублей.

Реконструкция мостового перехода к селу Рыбинка в Ольховском районе началась в мае прошлого года. Этого события местные жители ждали очень давно: весной паводковые воды затапливали старый мост, построенный еще в советские времена, и единственную подъездную дорогу к населенному пункту. Таким образом, в распутицу транспортное сообщение Рыбинки с другими поселками и районным центром полностью прекращалось.

В 2016 году в Волгоградской области было построено и реконструировано 12 мостовых сооружений. В настоящее время продолжается возведение моста через Ахтубу, на московской трассе возводятся путепроводы близ Самофаловки и через балку Котлубань, на сызранской — реконструируется мост в Оленьем. Новый мостовой переход строится в Алексеевском районе через озеро Чиганак и реку Бузулук.



