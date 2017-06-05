



Уголовное дело по статье 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении отца троих детей, погибших накануне в сгоревшем доме в хуторе Красноярский. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на руководителя СО СУ СКР по Волгоградской области Хонгора Муджикова, мужчина достоверно знал, что в доме была включена неисправная электроплита, из-за которой впоследствии и разгорелся пожар. В случае, если вина будет доказана в суде, 40-летнему отцу грозит до 4 лет лишения свободы. Ранее он был судим за разбой и неуплату алиментов.

Напомним, накануне около 7 утра загорелся частный дом в хуторе Красноярский. В результате тушения пожара спасатели обнаружили на пепелище погибших детей - это 12-летний мальчик и две его младшие сестры – 3 и 7 лет. Установлена и предварительная картина событий, которые предшествовали трагедии. В субботу вечером родители детей распивали спиртное, поругались, и мать ушла из дома. Дети остались с нетрезвым отцом, в доме была включена электроплитка. По предварительным данным, мужчина тоже ушел из дома, при этом знал о включенном электроприборе.

Семья на учете как неблагополучная не состояла. Отец и мать детей проживали вместе, несмотря на то, что в официальном браке не состояли. Сегодня, уточнила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Куницкая, по инициативе Котельниковского межрайонного следственного отдела состоялось межведомственное совещание, на котором совместно с компетентными органами детально изучены причины произошедшей накануне трагедии, а также выработан комплекс мер по недопущению подобных случаев впредь.

У следствия есть ряд серьезных вопросов к органам системы профилактики, не замечавшим «проблемы» в многодетной семье, в которой родители нигде не работали, регулярно злоупотребляли спиртными напитками, а в состоянии опьянения занимались рукоприкладством по отношении друг к другу, о чем свидетельствуют заявления в правоохранительные органы. Кроме того, следствием установлено, что за долги по коммунальным платежам, дом был обесточен, но лишь на бумаге, а фактически электроэнергия продолжала поступать в жилище должников.