Признанный недееспособным из-за болезни психики 24-летний житель Краснооктярьского района Волгограда задержан по подозрению в убийстве. Как сообщил ИА «Высота 102» замруководителя СО СУ СКР по региону Владимир Суров, мужчина нанес удар ножом дачнику.

Накануне 50-летний хозяин домика в СНТ «Металлург» пригласил в гости двух молодых мужчин для совместного отдыха. Он остался дома, а гости ушли рыбачить на пруд. Один отплыл от берега на лодке, а второй пожелал вернуться в домик, где хозяин готовил еду и периодически налегал на спиртное. Согласно версии подозреваемого, владельцу дачи не понравилось, что он вернулся, и стал выгонять. В отместку гость взял нож и нанес им один удар. Свидетелем происшествия стал второй гость, который подоспел с рыбалки. По информации СК, признанный недееспособным мужчина несколько раз проходил лечение в стационаре, нигде не работал и вел асоциальный образ жизни. Задержан он был у рынка «Северный» сотрудниками полиции, когда пытался скрыться, оставив обувь и документы в СНТ.