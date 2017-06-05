



Владимир Кузнецов заявил об уходе с должности директора отделенческой железнодорожной клинической больницы - одной из ведущих многопрофильных клиник города Волгограда и области. Как сообщает ИА "Высота 102", эту новость теперь уже экс-директор озвучил сегодня на встрече с коллективом железнодорожной больницы. Владимир Кузнецов сообщил, что принял решение об уходе, так как не сработался с руководством из Москвы и Саратова. При этом он поблагодарил коллектив за совместную работу, сообщив, что готов встретиться с каждым, но уже на новом месте работы - в Волгоградском медицинском университете. По сведениям информагентства, причина смены руководства железнодорожной больницы кроется в низких показателях работы этого лечебного учреждения. Так, только в этом году больницу проверяли уже дважды представители аппарата ОАО "РЖД" и отделения Приволжской железной дороги. Оценивалась как коммерческая деятельность учреждения, так и лечебная. Итоги проверки оказались не в пользу Владимира Кузнецова. Выяснилось, что за время его руководства показатели работы снизились по сравнению с периодом, когда железнодорожной больницей руководила Наталья Семенова, ныне депутат Волгоградской областной думы. Как стало известно ИА "Высота 102", в настоящее время на вакантную должность рассматривается кандидатура главного врача Ленинской ЦРБ. Пока обязанности директора отделенческой железнодорожной клинической больницы исполняет главный врач этого учреждения Сергей Донковцев.

Напомним, Владимир Кузнецов возглавлял отделенческую железнодорожную клиническую больницу с декабря 2014 года. Он был назначен на пост директора приказом президента ОАО «РЖД». До этого Владимир Кузнецов возглавлял ГУЗ «КБСМП №15». По сведениям "Высоты 102", Владимиру Кузнецову предлагали возглавить медицинское учреждение в одном из городов Волгоградской области, но он отказался.