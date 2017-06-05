Депутаты готовят курильщикам Волгоградской области сюрприз





Дополнительный запрет на курение в целом ряде общественных мест в Волгоградской области предлагают ввести региональные депутаты. Как сообщает ИА «Высота 102», в областной парламент внесен проект закона «О регулировании вопросов в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в Волгоградской области». Документ разработан думским комитетом по охране здоровья, который возглавляет Наталья Семенова. Помимо ограничений на курение, прописанных в федеральных законах, областные нардепы предлагают установить дополнительные запреты, как это сделано в 17 субъектах России (Белгородской, Самарской, Воронежской, Костромской областях, Санкт-Петербурге и др.).

Волгоградские депутаты считают целесообразным установить табу на перекур в местах проведения культурно-массовых, общественно-политических, спортивных мероприятий, которые организованы на воздухе. Также под запрет курения могут попасть зеленые зоны, парки, скверы, спортплощадки. Не ближе, чем на 15 метров, как полагают авторы законопроекта, любители подымить не должны приближаться к входам в здания, которые занимают органы власти, а также к магазинам и общепитам. В случае принятия закона, табу на курение может коснуться помещений общего пользования в коммуналках и общежитиях за исключением балконов и террас. Курить следует запретить, как считают парламентарии, помимо прочего, в подземных и наземных крытых переходах, на парковках и в подземных гаражах.



