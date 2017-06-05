Волгоградская область отмечает всероссийский День эколога

Ряд мероприятий пройдет сегодня в Волгоградской области в связи с празднованием Днем эколога. Эта дата – знаковая, так как 2017 год объявлен в России Годом экологии. ИА «Высота 102» напоминает, что День эколога был учрежден Указом Президента РФ Владимиром Путиным 21 июля 2007 года по инициативе комитета по экологии Государственной думы РФ. 5 июня – это Всемирный день окружающей среды, и главный праздник российских экологов совпал с главной международной экологической датой, и теперь целый ряд акций и мероприятий, призывающих защитить природную среду планеты, проходит одновременно и в России, и во всем мире.

Между тем, недавно был опубликован рейтинг самых грязных и чистых городов России, подготовленный всероссийской общественной организацией «Зеленый патруль». Волгоградская область заняла в нем 54-ое место, оказавшись примерно в середине рейтинга. При этом составители исследования подчеркнули, что главной проблемой городов России остаются несанкционированные свалки. Как обстоят дела в этом плане в нашей области, что важного было сделано в Год экологии, и какие проблемы продолжают беспокоить общественников и власти – об этом ИА «Высота 102» рассказал координатор общественной организации «Зеленый патруль» в Волгоградской области Ярослав Князев. Подробности – на «Высоте 102».



