Как избежать проблем при кредитовании?

В Волгоградской области третий год подряд увеличивается число жалоб на финансовые услуги. Из более чем 1000 заявлений в Роспотребнадзор за минувший квартал, 125 касаются финансов, и эта строка занимает третье место после жалоб на торговлю и ЖКХ. К сожалению, большинство сложностей при взятии нами кредитов возникают по нашей вине. Почему?

Считаем мы на калькуляторах хорошо, а вот читать договоры, на условиях которых получаем кредиты, не научились. Об этом говорят новые результаты ежегодного Мониторинга финансового поведения и доверия населения финансовым институтам НИУ ВШЭ. Почти каждый десятый россиянин подписывает договоры, их не читая. Четвертая часть населения их читают, но ставят подпись вне зависимости от понимания. Читали, уточняли, получали консультации в 2016 году всего 35% населения. И что из этого вышло?





Читай договор!

Первое, что нам дают на руки перед выдачей кредита - договор. Именно этот документ озвучивает все условия кредита. И подписывая его, мы соглашаемся на всё. А потом удивляемся: что-то процент большой, а вот и двойной процент, и погасить досрочно долг не дали? Так ведь всё в договоре прописано, и ты с этим согласился! Вот и начинаются судебные тяжбы, которые, увы, не всегда выигрывает заёмщик.





Корреспондент ИА «Высота 102» на конкретных примерах попытался разобраться, когда виноват банк, а когда – клиент.





«Один – один»… ничья. Потребовали погасить досрочно

Волгоградка Инна С. просрочила оплату по кредиту. И тут – ах! Приходит ей требование банка погасить весь кредит. Немедленно и полностью. «Я сразу нашла договор, и увидела там это условие, - рассказывает Инна, - очень захотелось обратиться в Роспотребнадзор, поскольку банк воспользовался моей безграмотностью. Но, увы. В Интернете нашла обзор судебной практики по этим вопросам, и поняла, что шансы у меня нулевые».





А вот у Марины Н. досрочного погашения кредита потребовали, когда она ушла с должности главного бухгалтера. Банк посчитал, что сильно рискует, так как ухудшилось материальное положение Марины Петровны. И это так – оклад простого бухгалтера стал поменьше. Однако это обычный предпринимательский риск, который банк, как коммерческая организация, несёт всегда. И Марина Петровна доказала свою правоту. Причем, ей удалось все вопросы «миром» урегулировать с банком.









«Два-один» не в нашу пользу. Начислили двойные проценты

Волжанин Фёдор И. так же, как и Ирина, просрочил выплату кредита. И банк потребовал с него удвоенные проценты. Возмущению Фёдора не было предела. Он обратился с заявлением в надзорные органы и дело проиграл. А все потому, что плохо читал Фёдор свой договор с банком.









«Два-два»…снова ничья. Кредит не взял, а деньги заплатил

Моя подруга Светлана решила купить машину в кредит. И деньги были, да немного не хватало. Оформила она кредит. Узнав об этом, свекровь руками всплеснула: «Милая, что ж вы в такую кабалу влезли»! И деньги на машину дала. Пошла Света в банк, а ей говорят: «Не можем мы просто так договор расторгнуть. Платите штраф!». «Так я вчера его только оформила, и денег не получала»… «Не имеет значения, в договоре прописано: 1% штрафа за отказ», - настаивают в банке. И в этом конкретном случае банк не прав. У Светланы есть все шансы выиграть этот процесс.









Пожалуй, остановимся пока на ничейном счете. Подводных «течений» еще немало, и в следующей статье мы продолжим рассматривать случаи не очень понятных заёмщикам правил кредитования. И, что очень важно – надо знать, куда обращаться, если вам кажется, что кредитное учреждение вас вводит в заблуждение.

Для начала постарайтесь найти компромисс с банком. Очень вероятно, что вам пойдут навстречу в случае незначительных недоразумений. В МИнБанке мне привели конкретные примеры, когда клиенту пошли навстречу. Вот один из них. Заемщик Г. купил в ипотеку квартиру. Через некоторое время, заметив, что ежемесячный платеж по кредиту существенно увеличился, обратился в банк. Здесь пояснили, что он не продлил предусмотренное кредитным договором страхование жизни, титула и объекта недвижимости. Поэтому процентная ставка по кредиту в соответствии с кредитным договором была увеличена. После продления страхования и предоставления в банк соответствующих документов процентная ставка по кредиту была возвращена в первоначальное положение. «В случае увеличения размера ежемесячного платежа по кредиту убедитесь в том, что вы сами не нарушали условия, повлекшие за собой повышения платы за кредит», - советуют в банке.





Если решить полюбовно вопрос не удалось, у вас есть право обратиться:





В Роспотребнадзор, если нарушены ваши права, как потребителя

г. Волгоград, ул. Комсомольская, д. 10 б. Тел. 8(8442) 24-36-30. http://34.rospotrebnadzor.ru/

В Федеральную антимонопольную службу, в случае недобросовестной рекламы, на которую вы «повелись».

Волгоград, ул. 7 Гвардейская, д.12 . Тел. 8 (8442) 24-22-65 http://volgograd.fas.gov.ru/

В Федеральную службу по надзору в сфере связи, если банк нарушил правила обработки или хранения ваших персональных данных.

Волгоград, ул. Мира, 9. Тел. 8 (8442) 33 43-34, 33 36-55. http://34.rkn.gov.ru/

В Центробанк, если нарушено банковское законодательство

Волгоград, пр-т им. В.И. Ленина, 18 (отделение по Волгоградской области). Тел. 8 (8442) 30-18-04 http://www.cbr.ru/

В прокуратуру, если в действиях банка имеется явное нарушение Уголовного кодекса – угрозы жизни или здоровью, вымогательство.

г. Волгоград, ул. Историческая, 124. http://volgoproc.ru/

В МОО «Кредитный правозащитник», где постараются помочь в решении вашего конкретного финансового вопроса

Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, 2, оф. 236. Тел. 8 (8442) 98-40-98, 56-41-86.

Кроме того, в начале 2017 года Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области приняло участие в презентации работы проекта «горячая линия бесплатной правовой помощи заёмщикам и потребителям финансовых услуг». Проект запущен МОО «Кредитный правозащитник». В настоящее время он реализуется уже в 16 регионах Российской Федерации. В рамках проекта по телефону горячей линии 8-800-500-13-80 и на сайте www.fgramota.ru населению оказывается бесплатная юридическая помощь.





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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».