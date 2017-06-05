В Волгограде на двух маршрутах разбитым «ГАЗелям» пришли на смену 20 новых автобусов





По двум популярным маршрутам в Советском, Центральном и Дзержинском районах Волгограда - 31к и 98 – вместо «ГАЗелей» теперь ходят новые автобусы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, 20 автобусов «ЛиАЗ» уже вышли на линии. По маршруту №31к общественный транспорт следует от Верхней Ельшанки до Горной поляны, по направлению №98 - от Речпорта до ТЦ «Метро». Интервал движения на маршрутах составляет 10 минут. Новым перевозчиком по данным маршрутам, напомним, по итогам конкурсной процедуры стало ООО «Волгоградский автобусный парк».

Маршруты №№31к и 98 востребованы среди волгоградцев: в поселках Верхняя Ельшанка и Горная поляна, обслуживаемых автобусами направления 31к, проживают сотни горожан, еще десятки владеют дачами в этих отдаленных территориях. Автобусы маршрута №98 обеспечивает удобство передвижения по городу, в том числе, пассажиров теплоходов, следующих до дачных массивов на острове Сарпинский и левом берегу Волги.

Оба маршрута теперь работают в новом статусе – по регулируемому тарифу, – поэтому в автобусах принимаются электронные проездные билеты, в том числе, единый, которого ранее его не существовало, и льготные проездные.

Все вышедшие на маршруты автобусы средней вместимости подключены к ГЛОНАСС, системами климат-контроля. Низкопольные автобусы оборудованы специальными местами и откидными аппарелями для перевозки маломобильных групп граждан и пассажиров с детскими колясками. Каждый из автобусов может перевезти до 75 пассажиров, что в разы больше вместимости маршруток.

«На поступивших машинах установлены независимая подвеска – для улучшения плавности хода, и система автоматического наклона для удобства входа пассажиров. Автобусы также оборудованы антиблокировочной системой тормозов: при экстренном торможении машина остается послушной рулевому управлению. А антипробуксовочная система предохраняет автобус от пробуксовки на скользком покрытии, – рассказал начальник производства компании-перевозчика Артем Хрусталев.

Плановое обновление волгоградского автобусного парка продолжается с 2015 года. Тогда при поддержке федерального и регионального бюджета Волгоград получил 30 автобусов большой вместимости марки «Волгабас». Это количество позволило обновить подвижной состав муниципального предприятия почти наполовину. С тех пор благодаря регулярным поставкам новых комфортабельных автобусов город получил порядка 400 современных машин. Таки образом, 20 новых "ЛиАЗов" составляют свыше 65% в сравнении с объемом первой поставки городских автобусов и 5% от общего количества автобусов, вышедших на городские улицы с 2015 года.



