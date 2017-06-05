В Волгоградской области замглавы администрации оштрафован за надуманный отказ в госуслуге

Первый заместитель главы администрации Михайловки привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. Такое решение принял суд в связи с нарушением порядка предоставления госуслуги, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

Местная жительница обратилась в «МФЦ» по вопросу перевода жилого помещения квартиры в нежилое. В оказании муниципальной услуги заявительнице было отказано по причине предоставления соответствующего пакета документов не в полном объеме, о чем замглавы уведомил заявительницу своим ответом. При этом женщина на самом деле собрала все документы.