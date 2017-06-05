В эти минуты в комитете строительства Волгоградской области началась выдача жилищных сертификатов волгоградцам, которые проживали в доме №60 по пр. Университетский, разрушенного от взрыва газа. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня сертификаты получат первые 16 человек, среди которых – и пенсионеры, и молодые семьи, которые уже определились с выбором жилья. Например. 46-летняя Наталья Болдырева выбрала жилье на вторичном рынке. Такой же вариант предпочел собственник одной из квартир в доме №60 по пр. Университетский Антон Иваненко: он с супругой и ребенком переедет также в квартиру, выбранную на вторичном рынке. Сегодня дочь 92-летней Антонины Александровны Козловой также получит жилищный сертификат для своей мамы. По решению семьи будет приобретена квартира в центре, ближе к месту жительства дочери, чтобы было удобнее ухаживать за престарелой женщиной. Как рассказали ИА «Высота 102» в аппарате губернатора, с выбором жилья уже определились 34 собственника: 9 из них решили купить квартиры в компании «Пересвет-Юг», 10 – в жилом комплексе «Родниковая долина», 2 – в ЖК «Петровский», 2 – в жилом комплексе «Санаторный», еще 11 выбрали жилье на вторичном рынке. Напомним, стоимость жилищных сертификатов рассчитана исходя из цены 35 тысяч рублей за квадратный метр.



