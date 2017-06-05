В Волгограде сотрудник ФНС отстоял в суде честь и достоинство

В течение трех дней ЗАО «Единая Дирекция Культурно-Массовых мероприятий» обязано опубликовать опровержение материала под заголовком «Замначальника Инспекции ФНС устроил дебош в самолете». Такое решение принял Дзержинский районный суд Волгограда, передает ИА «Высота 102». В августе прошлого года на своем сайте дирекция сообщила, что замначальника налоговой инспекции Гуляев летел бизнесс-классом рейсом Южно-Сахалинск-Москва и устроил драку на борту. Кроме того, на сайте была опубликована фотография истца с малолетним сыном, ранее размещенная Гуляевым на странице в «Одноклассниках». Между тем, доказано, что сотрудник инспекции не находился на этом самолете, общественный порядок не нарушал и судимости не имеет, как указывала дирекция.

По мнению судебной коллегии, сообщили в облсуде, присужденная компенсация морального вреда – 25 тысяч рублей, - определена в соответствии с принципом разумности и справедливости.