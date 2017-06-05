Навстречу лету: праздник для волгоградцев прошел при поддержке компании «ЛУКОЙЛ»









Наступление лета, а также прошедший День защиты детей горожане со своими семьями отметили накануне на ярком мероприятии. Как передает корреспондент ИА «Высота 102», праздник прошел на верхней террасе Центральной набережной. Генеральным партнером мероприятия выступило ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».













Место проведения мероприятия было разделено на несколько тематических зон: набережная превратилась в настоящий парк самых разнообразных развлечений. На творческих площадках проходили бесплатные мастер-классы. Сделать уникальную рамку для фотографий, сколотить собственный скворечник, слепить фигурки из слоеного теста и даже заняться йогой на свежем воздухе – все это мог сделать каждый гость праздника. Чуть дальше, вдоль по аллее верхней террасы, развернулась ярмарка, где посетители приобретали изделия ручной работы от волгоградских ремесленников.









Праздник собрал жителей со всего города: «Мы приехали из Красноармейского района, сейчас пройдемся здесь везде, погода хорошая, поэтому можно долго гулять», – прокомментировала Наталья Коробкина – посетительница, которая приехала на мероприятие с дочерью.

В зоне ГИБДД юным гостям праздника и их родителям инспекторы рассказывали о том, как важно соблюдать правила дорожного движения. Ребятам предлагалось ответить на вопросы викторины о ПДД, собрать пазл из дорожных знаков и проехать на велосипеде по полосе препятствий, не нарушая правил. Самые активные участники получили светоотражающие браслеты.









Спортивные состязания пришлись по вкусу детям всех возрастов: малыши катались на надувных лошадях, ребята постарше боролись друг с другом на татами как бойцы сумо - «утяжеляли» их специальные костюмы.









Творческие коллективы города представляли свои номера на сцене. Здесь же проходили конкурсы, победители которых получали подарки от спонсоров. Компания «ЛУКОЙЛ» представила на празднике фотозону, где гости делали снимки и селфи. Здесь же они получали подарки: конфеты и клубные карты, с помощью которых можно сэкономить при заправке автомобиля. Самым юным гостям здесь вручили сладкие наборы, а их родителей проконсультировали по поводу нового вида топлива - бензина ЭКТО 100 с улучшенными эксплуатационными и экологическими свойствами. По словам заместителя генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» Олега Богатова, уже с этого месяца уникальный для нашей страны бензин с октановым числом 100, позволяющий увеличить производительность двигателя автомобиля и снизить потребление топлива, появится на ряде АЗС компании.