В Волгограде в понедельник начнут выдавать жилсертификаты пострадавшим от взрыва газа дома

Большую часть выходных, которые губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел в рабочем режиме, он посвятил решению вопросов, связанных с мероприятиями, проводимыми в рамках ликвидации последствий взрыва дома №60 по проспекту Университетский. В частности, сообщили ИА «Высота 102» в аппарате губернатора, глава региона ознакомился с информацией силовых структур по расследованию уголовного дела, возбужденного в связи с этой трагедией по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Также главным вопросом в повестке прошедшей недели губернатора было я решение жилищных проблем жителей дома. Сегодня же Андрей Бочаров принял решение о начале выдачи с завтрашнего дня жилищных сертификатов пострадавшим жителям. В первый день новой рабочей недели такие сертификаты, по предварительным данным, получат первые 16 человек. Среди них – и пенсионеры, и молодые семьи. В частности, такой сертификат, как стало известно ИА "Высота 102", получит Галина Михайловна Макаренко, собственник одной из квартир в доме №60 по проспекту Университетский. Сама она зарегистрирована в Калмыкии, в квартире проживал ее сын с женой, которые ждут прибавления в семье. Напомним, в результате взрыва газа в доме №60 по пр. Университетский 16 мая погибли 4 человека и 12 получили ранения. Трое подозреваемых в причастности к этому преступлению арестованы.





