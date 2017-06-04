«Ротор-Волгоград» победил «Машук» на финише сезона

Сегодня 30-м туром соревнований официально завершилось российское первенство в зоне «Юг» второго дивизиона Профессиональной футбольной Лиги. «Ротор-Волгоград» финишировал в ранге досрочного победителя выездной игрой против одного из аутсайдеров пятигорского «Машука-КМВ» и выиграл этот матч со счетом 2:1. Как сообщил ИА «Высота 102» пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин, с точки зрения турнирной мотивации и каких-либо задач в последнем поединке сезона эта встреча на местном стадионе «Центральный» ничего не решала ни для кого из соперников. Хозяева уже не могли опуститься ниже 14-го места в таблице и точно избежали вылета из профессионального дивизиона, а потенциальная позиция строчкой выше вряд ли была принципиальной в данном случае. Волгоградская же команда еще в минувшем туре стала чемпионом первенства, успешно решив поставленную перед ней задачу – завоевала право на повышение в спортивном классе, получив путевку в эшелон рангом выше, и теперь новый сезон начнет уже в Футбольной национальной Лиге (ФНЛ).

Таким образом, груз ответственности особо не давил на игроков, и коллективы могли сыграть в интересный и «раскрепощенный» футбол. Разумеется, в любом случае фаворитами матча считались наиболее сильные волгоградцы, которые играли острей, напористей, техничней и более комбинационно, имея заметное преимущество и постоянно атакуя. Но если в первом тайме «роторовцы» так и транжирили свои неплохие моменты, то пятигорцы одним из редких своих шансов в нападении воспользовались за 15 минут до перерыва и вопреки логике хода встречи открыли счет в матче. Однако уже в следующем игровом отрезке гости усилили наступательную активность, вследствие чего не прошло и трети тайма, как сначала Стуканов восстановил равновесие в этой футбольной дуэли, а чуть позже Сечин вывел нашу команду вперед. 2:1 - этот победный для нас результат так и остался неизменным до финального свистка.

Соответственно, после сегодняшней волевой виктории «Ротор-Волгоград» набирает в турнирную копилку 67 очков, с чем окончательно и финиширует во главе футбольного пелотона из 16 участников «южной» зоны ПФЛ. Теперь волгоградская команда начинает подготовку уже к более «старшему» первенству, старт которого намечен на 8 июля. Напомним, что, выполнив все необходимые требования, условия и критерии, волгоградский клуб получил соответствующую лицензию от Российского футбольного союза для участия в ФНЛ еще 18 мая на специальном заседании Комиссии РФС. И добавим, что «Ротор» выходил в первый национальный дивизион ровно пять лет назад, где провел два спортивных сезона.