Гостиница «Турист» в Волгограде «ходит по рукам»





Администрации Волгограда не удалось снять обременение (запрет) на земельный участок, расположенный по адресу: Набережная им. 62-й Армии,3а. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитраж, в иске к ООО «Туристический комплекс Турист» мэрия просила суд снять обременение (запрет) на регистрационные действия на право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, а также на право его аренды. Ограничение было наложено постановлением пристава-исполнителя еще в апреле 2006 года в рамках исполнительного производства. Мэрия также просила суд установить решением основание для погашения записи об аресте и запрете на регистрационные действия. В деле, отметим, фигурирует земельный участок площадью 13519 кв.м., с кадастровым номером 34:34:040002:11.





На кадастровой карте по этому номеру отображается территория гостиничного комплекса «Турист» на улице Чуйкова, участок которого примыкает к Нулевой Продольной магистрали. Иск мэрии в суде поддержали третьи лица - управление Росреестра по Волгоградской области и межрегиональный отдел по особым исполнительным производствам УФССП по Волгоградской области. Однако при рассмотрении дела суд не смог установить юридическое лицо, имеющее какие-либо права на указанный земельный участок. Как выяснилось, ответчик - ООО «Туристический комплекс Турист» прекратил свою деятельность как юридическое лицо путем реорганизации в форме слияния, о чем в феврале 2006 года сделана запись в ЕГРЮЛ. Правопреемником прав и обязанностей ответчика является ООО «Перес». Согласно записи в Едином государственном реестре юридических лиц, это юрлицо в апреле 2017 года прекратило свою деятельность аналогичным образом. Очередным правопреемником прав и обязанностей стало ООО «Консолидированные нефтегазовые активы», но и оно прекратило свою деятельность в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Это решение принимает регистрирующий орган в отношении юрлица, которое в течение года не предоставляет отчетность о своей деятельности в налоговые органы, имеет все признаки недействующего юридического лица.

В итоге арбитражный суд Волгоградской области, установив, что организация, которая выступает ответчиком в деле, ликвидирована, вынес решение о прекращении производства. Судебное определение может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.

СПРАВКА: Гостиница «Турист» - один из крупных гостиничных комплексов Волгограда, имеющий очень выгодное расположение. Состоит из двух корпусов в 5 и 12 этажей, введенных в эксплуатацию в 1967 и 1985 гг. В гостинице 345 номеров на 676 мест. Комплекс расположен прямо над Волгой, с балконов его корпусов открывается вид на начало Волго-Ахтубинской поймы, мост через Волгу, Волжскую ГЭС, Центральный парк культуры и отдыха. В шаговой доступности находятся возводимый к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Волгоград-Арена», а также плавательный бассейн, Дворец спорта и мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. За последние годы гостиница, которая находилась в профсоюзной собственности, пришла в упадок и сильно обветшала. Состояние здания, номерного фонда и прилегающей территории давно требует капитального ремонта и реконструкции.

Фото гостиницы с сайта турист-волгоград.рф