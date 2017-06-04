В Волгоградской области причиной пожара с 3 погибшими детьми могла стать электроплитка

Включенный электроприбор, оставленный без присмотра, - такова предварительная причина пожара в хуторе Красноярский Котельниковского района, в котором сегодня утром погибли трое детей. По уточненным данным руководителя межрайонного отдела СУ СКР по Волгоградской области Хонгора Муджикова, передает ИА "Высота 102", это 12-летний мальчик и две его младшие сестры – 3 и 7 лет. Установлена и предварительная картина событий, которые предшествовали трагедии. Накануне вечером родители детей распивали спиртное, поругались, и мать ушла из дома. Дети остались с нетрезвым отцом, в доме была включена электроплитка. К утру разгорелся пожар. В результате тушения на пепелище были обнаружены тела детей, отец в последний момент выбрался из горевшего по всей площади дома. По некоторым данным, семья на учете как неблагополучная не состояла. Отец и мать детей проживали вместе, несмотря на то, что в официальном браке не состояли.