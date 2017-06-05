Решение о взыскании с немецкой фирмы в пользу волгоградской компании 1,5 млн евро вынес арбитражный суд региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный портал областного арбитража, ответчик из города Кельна «AGROKRAFT GmbH» обязан вернуть ООО "Хатценбихлер" задолженность по договору поставки сельхозтехники, полученную предоплату, выплатить неустойку и проценты за пользование чужими деньгами. В переводе на российскую валюту сумма к взысканию составила около 93 млн рублей. Существенным можно назвать и размер госпошлины, которую по итогам разбирательства должны уплатить участники процесса, – 200 тысяч рублей.

Примечательно, что истец в судебном разбирательстве на внушительную денежную сумму не участвовал, тогда как германская фирма направила двоих своих представителей. Суд установил, что, действительно, в 2013 году между сторонами дела был заключен договор поставки в Россию агротехники австрийского и немецкого производства. Однако, несмотря на внесенную предоплату, дорогостоящий товар ответчиком так не был получен. В 2014 году уже «Хатценбихлер» поставил своему немецкому партнеру сельхозоборудование с запчастями на сумму 1000 евро, но денег так и не увидел. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано.

Отметим, что волгоградский дистрибьютор австрийской сельхозтехники «Хатценбихлер» фигурирует не только в арбитражном процессе, но и в уголовном. Так, летом 2016 года прокуратура Волгоградской области утверждала обвинительное заключение в отношении 46-летнего директора "Хатценбихлер" Дмитрия Кобликова, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере – 18 млн рублей. Кобликову вменяли предоставление фиктивных документов о наличии сделок по продаже запасных частей к сельскохозяйственной технике с двумя организациями, которые фактически деятельность не осуществляли.



