САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Китайская компания "Прецизионные станки ДЭЧЖОУ" (Китай) выпустит в августе-сентябре первые универсальные токарные станки на базе Астраханского станкостроительного завода, сообщил в пятницу ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

"Этот проект согласован с Министерством промышленности РФ. Это действительно станки современного класса и уровня, они универсальные и востребованы на рынке, это совместное производство. Где-то августе- сентябре они начнут выпуск станков", - сказал губернатор.

Он отметил, что китайская сторона заинтересована в разработках российских инженеров. "Наш завод разработал достаточно неплохие решения по совершенствованию этих станков, и, я думаю, что это будет главнее, когда в линейку будут запущены и наши разработки. Эти станки пойдут и на российский, и китайский рынок", - уточнил Жилкин.

Компания "Прецизионные станки ДЭЧЖОУ" входит в тройку лидеров- производителей токарных станков в Китае. На российский рынок металлообрабатывающего оборудования она вышла впервые.

Стороны договорились организовать совместное производство на площадке Астраханского станкостроительного завода. Пробная партия первых десяти станков уже была поставлена на российский рынок осенью 2016 года.

Как передает ТАСС,"Газпром" и Каспийская инновационная компания (КИК) подписали на форуме меморандум о возможном создании газохимического комплекса в Астрахани.

Подписи под документом на Петербургском международном экономическом форуме поставили глава "Газпрома" Алексей Миллер и генеральный директор КИК Сергей Штепа.

"Документ предусматривает проведение технико-экономической оценки целесообразности создания в Астраханской области газохимического комплекса (ГХК) по переработке этана в полимерную продукцию. В качестве сырья для ГХК планируется использовать этан, получение которого возможно на Астраханском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома" после соответствующей реконструкции установок низкотемпературного разделения газа", - отметчают в пресс-службе "Газпрома".

В соответствии c меморандумом, Каспийская инновационная компания подготовит обоснование инвестиций в строительство ГХК, "Газпром" - в реконструкцию установок низкотемпературного разделения газа Астраханского ГПЗ. По результатам проведенных работ стороны примут решение о дальнейшей реализации проекта.

Как заявил ТАСС губернатор Александр Жилкин, инвестиции в нефтегазовый сектор в Астраханской области увеличатся в этом году на 26% - до 92 млрд рублей.

"Нефтегазовый сектор является локомотивом в развитии региона. Если в прошлом году при привлечении 116 млрд рублей в основной капитал 73 млрд было в нефтегазовый сектор, в этом году мы планируем при 126 млрд в нефтегазовый сектор (направить) 92 млрд рублей инвестиций", - сказал он.

Губернатор уточнил, что продолжаются работы на нефтегазовом месторождении "Великое". "Кроме того, сегодня я подписал соглашение с компанией "Еврохим", которая проводит углубленную геологоразведку для того, чтобы выходить на добычу газа, серы для производства удобрений, чем они и занимаются", - отметил Жилкин.

Активно работает в Астраханской области, по словам губернатора, "Лукойл" "не только на шельфе, но и на суше". "Они продолжают бурение в Харабалинском районе, и если у них все получится, будет открыто еще одно нефтяное месторождение. Объем в газодобывающей сфере в регионе, это "Газпром добыча Астрахань", составит до 12 млрд кубометров добычи газа, это на 7-8% больше, чем в прошлом году", - добавил Жилкин.

ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 1 по 3 июня. В этом году мероприятия форума объединены девизом "В поисках нового баланса в глобальной экономике". ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, агентство является оператором презентационной зоны форума.