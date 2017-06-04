Фонд капремонта Волгоградской области в 2016 году потратил почти в 2 раза меньше полученных взносов

УНО «Региональный фонд капремонта многоквартирных домов Волгоградской области» по итогам 2016 года получил 2 миллиарда 230 миллионов рублей взносов жильцов многоквартирных домов и целевых взносов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на бухгалтерский отчет организации за 2016 год, при этом расходы на целевые мероприятия составили сумму почти в 2 раза меньшую – около 1 миллиарда 231 миллион рублей. Основная часть этой суммы – 1 миллиард 149 миллионов рублей была потрачена на целевые мероприятия. Расходы на содержание аппарата управления унитарной некоммерческой организации в 2016 году составили около 56,6 миллиона рублей. Как следует из отчета, большая часть этих денег ушла на зарплату – 42,3 миллиона рублей. На служебные командировки было потрачено около полумиллиона рублей, на содержание помещений и автотранспорта – более 1,5 миллиона рублей. Еще более 23 миллиона рублей фонд капремонта израсходовал на распечатку и доставку квитанций. Всего остаток средств фонда на конец 2016 года составлял около 3,1 миллиарда рублей.





