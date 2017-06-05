Владельцы киоска на Новороссийской в Волгограде отстояли в суде право продолжить торговлю





Расторжение договора администрацией Волгограда в одностороннем порядке с ООО «Хорека-Волгоград2005», которое владеет киоском на улице Невской, 7а, признано недействительным. Об этом передает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение апелляционной инстанции арбитражного суда в Саратове. Так, нестационарный торговый объект по продаже продовольственных товаров останется на прежнем месте. Мэрия заключила договор аренды буквально в июле прошлого года, а спустя несколько недель уведомило о досрочном расторжении. Поводом стал тот факт, что в киоске нарушили федеральный закон, регламентирующий оборот алкогольной продукции. Вместе с тем, установлено в суде, «оспариваемые действия нарушают права заявителя, поскольку являются препятствием для осуществления предпринимательской деятельности на законных основаниях», а нарушение оборота спиртосодержащей продукции не является основанием для прекращения отношений. Кроме того, акт о нарушении составлялся в отсутствии представителя «Хорека-Волгоград2005».

Напомним, в конце мая на улице Новороссийской начался «массовый» демонтаж нестационарных торговых объектов. Выяснилось, что ряд павильонов располагался непосредственно над двумя подземными газопроводами среднего и низкого давления - информацию об этом подтвердили специалисты АО «Волгоградгоргаз» в официальном письме, поступившем в администрацию Центрального района Волгограда. Наличие газопроводов подтвердила и топографическая съемка. На территории Волгограда с марта 2017 года начала действовать новая схема размещения нестационарных торговых объектов, в которой основное внимание уделялось переносу павильонов и киосков из охранных зон инженерных коммуникаций на безопасные места. Учитывая риски, некоторые предприниматели самостоятельно съехали с участков, ранее предоставленных администрацией.