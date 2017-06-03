Налоговые органы Волгоградской области "по-стахановски" пополняют казну в судах

По состоянию на первый квартал текущего года в пользу налоговых органов региона рассмотрено 80% судебных дел с суммой требований 653 млн рублей, что на 4% выше показателей прошлых лет. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в УФНС России по Волгоградской области, где подведены итоги судебно-исковой работы налоговых органов за три года. Соответственно, только одна пятая часть решений – в пользу так называемых должников государству (либо иски оставлены без рассмотрения). В то же время уже несколько лет подряд сохраняется устойчивая динамика снижения количества налоговых споров и рост процентного соотношения сумм рассмотренных требований в пользу налоговых органов и общей суммы рассмотренных требований.

Среднеобластной показатель правовой работы управления за 1 квартал 2017 года выше среднего показателя по Южно-федеральному округу на 7,3%, при этом вклад налоговых органов Волгоградской области в пополнение бюджета составляет 35% от суммы рассмотренных требований в пользу налоговых органов по ЮФО (1,9 млрд рублей).

А высокий процент рассмотрения судами дел в пользу налоговых органов и в целом снижение количества судебных споров с налогоплательщиками связаны с более эффективной работой по сбору доказательственной базы в ходе проведения мероприятий налогового контроля и с совершенствованием института досудебного урегулирования споров, представлением интересов налоговых органов в судах с учетом складывающейся судебно-арбитражной практики.