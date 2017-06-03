Обращение союза «Христианское возрождение», поступившее в Волгоградскую областную думу, несколько озадачило депутатов. Как сообщает ИА «Высота 102», общественники из Москвы разослали в органы власти различных регионов России гневные письма с призывом выступить против выхода в свет художественного фильма российского режиссера Алексея Учителя «Матильда». Активисты призвали представителей власти субъектов страны, Волгоградской области в том числе, не допустить выдачи прокатных удостоверений этому фильму, который, по мнению авторов обращения, оскверняет канонизированный образ российского государя.

По поручению председателя Волгоградской областной думы Николая Семисотова письмо «Христианского возрождения» рассмотрели в парламентском комитете по культуре, делам национальностей и казачества, вопросам общественных объединений, религиозных организаций и информационной политики. Ответ, подготовленный общественникам председателем комитета Александром Осиповым, оказался весьма конкретным и даже жестким.

«По моему мнению, любое препятствование деятельности таких художников как Алексей Учитель будет свидетельствовать о нравственном падении и деградации культурного пространства современного общества. Как православный христианин, как человек, уважающий творческий процесс и творческое восприятие, считаю недопустимым вмешательство в художественный процесс создания фильма. А как парламентарий полагаю, что запрет на творческую деятельность незаконен и противоречит основам государства и права», - заявил в ответном письме Александр Осипов.

Глава думского комитета напомнил московским активистам о том, что в российском кинематографе есть примеры и других лент, которые не с лучшей стороны показывают императорскую семью. В качестве примера депутат привел фильм Элема Климова «Агония», в котором образ императрицы Александры Федоровны выглядит более чем неприглядно. Однако, как заметил депутат, данная кинолента, выпущенная в 1985 году, вопросов у православной общественности не вызвала. «Многочисленные литературные произведения и экранизации жития Иисуса Христа и апостолов также не вызывают сомнений у автора обращения, хотя некоторые из них довольно спорные в этическом и историческом плане», - отметил нардеп.

Руководитель думского профильного комитета пояснил общественникам, что утверждение о глумлении над памятью императора в фильме «Матильда» преждевременно, поскольку картина еще не вышла на экраны. «С правовой позиции клевета – это заведомо ложные и порочащие честь и достоинство сведения. Из трейлера фильма не ясно, в чем это может выражаться», - полагает депутат. Также Александр Осипов добавил, что «невозможно затронуть православные чувства христиан, если показать житие святого таким, каким оно было до его канонизации. «Человек не рождается святым, а становится им через свои деяния и поступки», - отметил законодатель.

Напомним, выход в прокат ставшего скандальным до экранизации художественного фильма «Матильда» запланирован на 2017 год. В фильме разворачивается любовная история между будущим императором Николаем II и балериной Матильдой Ксешинской. После появления в 2016 году трейлера киноленты, одна из общественных организаций заявила об искажении исторических событий в картине и оскорблении чувств верующих. Депутат Госдумы Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру с просьбой провести по данному заявлению проверку. В защиту режиссера Алексея Учителя и его работы, в свою очередь, выступил председатель думского комитета по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин. В Министерстве культуры РФ заявили, что вопрос о выдаче разрешения на прокат фильма будет решен после завершения работы над картиной.



