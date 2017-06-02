







Благотворительный фонд Елены Исинбаевой открыл в районном центре Светлый Яр Волгоградской области воркаут-площадку, построенную при поддержке АО «КАУСТИК», входящего в группу «НИКОХИМ». Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии,

общедоступная спортивная площадка в самом центре Светлого Яра появилась в рамках программы Благотворительного фонда Елены Исинбаевой «Лидер в спорте – лидер в жизни». Новый спортивный объект возведён в короткие сроки при поддержке акционерного общества «КАУСТИК», коллектив которого в этом году отмечает 50-летие со дня выпуска первой продукции. Сегодня в торжественной церемонии открытия площадки приняли участие президент фонда Елена Исинбаева, а также олимпийская чемпионка 2016 года в фехтовании на саблях Софья Великая.









На площадке в парке «Молодёжный» размером 130 кв. метров установлено современное отечественное оборудование для уличных тренировок: турники различного диаметра, брусья, шведская стенка, рукоход и скамейка для пресса. Для безопасности атлетов устроено водонепроницаемое полиуретановое покрытие. Благотворительный фонд Елены Исинбаевой при поддержке меценатов и спонсоров открыл на территории Волгоградской области уже семь общедоступных бесплатных площадок для занятий воркаутом.

«Совместные усилия команды нашего фонда, АО «КАУСТИК» и администрации Светлоярского района позволили создать в районном центре настоящий уголок здоровья, – отметила во время торжественного открытия Елена Исинбаева. – Главное, что эта площадка доступна любому юному и взрослому жителю Светлого Яра, у которых теперь появилось больше возможностей для занятий спортом».

В АО «КАУСТИК» сообщили, что предприятие активно помогает Светлому Яру, многие жители которого являются его сотрудниками, обновлять местную спортивную инфраструктуру. Открывшийся в районном центре несколько лет назад современный физкультурно-оздоровительный комплекс при помощи волгоградских химиков был подключен к централизованной системе теплоснабжения. Затем на территории этого ФОКа на средства, выделенные АО «КАУСТИК», была оборудована многофункциональная открытая спортплощадка с антивандальным ограждением. В посёлках Цаца и Приволжский открылись новые досуговые центры, оборудованные тренажёрами.

«Акционерное общество «КАУСТИК» регулярно оказывает адресную материальную и финансовую помощь более 30-ти различным общественным, бюджетным и социальным организациям Красноармейского района Волгограда, города Волжский, Светлоярского, Чернышковского и других районов области», - отметили на предприятии.



