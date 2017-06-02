Смотрите сегодня в программе: торговые точки волгоградских предпринимателей массово проверяют на предмет несанкционированных подключений к коммунальным сетям. Покинуть квартиры на пару ближайших недель рекомендовано жильцам одного из подъездов дома в центре Волгограда: здание обследуют из-за подозрительной трещины. Субботники на катастрофически замусоренной Лысой горе: граждан призывают проявить сознательность. Вода ушла из некоторых ериков Волго-Ахтубинской поймы сразу после завершения паводка: местные жители вспоминают прошлый полноводный год.







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