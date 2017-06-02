В Волгоградской области сотрудника военкомата задержали за аферу с деньгами призывника

Возбуждено уголовное дело в отношении старшего помощника одного из отделений районного подразделения военного комиссариата. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, он подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения.

По данным следствия, 11 мая мужчина вызвал в военкомат призывника и сообщил, что ему необходимо пройти медицинскую комиссию для последующего призыва на военную службу. При этом оговорился, что, если парень не желает служить в армии, то может откупиться, а цена вопроса - 70 тысяч рублей. За эти деньги ему якобы будет выдан на руки военный билет без фактического прохождения службы. Спустя 5 дней сотрудник военкомата получил основную часть от требуемой суммы - 60 тысяч рублей. Предпринимать каких-либо действий по выполнению своего обещания он даже не намеревался. Более того, в силу занимаемой должности решение данного вопроса не входило в его компетенцию.

Преступная деятельность мошенника была пресечена в результате слаженной работы следователей Нованнинского межрайонного следственного отдела СКР, а также оперативных сотрудников полиции.