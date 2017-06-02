В Волгограде избавляются от мусорных очагов на Лысой горе







Сегодня десятки человек и специализированная техника вышли на уборку от мусора мемориального комплекса на Лысой горе, сообщает ИА "Высота 102". Эта акция открыла летнюю череду субботников, призванных очистить территорию памятника военной истории от многочисленных несанкционированных свалок, которые образовались здесь из-за действий безответственных граждан и недобросовестных мусорных перевозчиков. Первая генеральная уборка этого памятного места прошла накануне Дня Победы. Тогда, напомним, с территории Лысой горы было вывезено около 300 кубометров мусора и отходов на специализированные полигоны. Как и в прошлый раз, необходимую для этого технику предоставила Группа компаний "Чистый город". Участие в мероприятии, организатором которого выступило региональное отделение ОНФ, приняли волонтеры, студенты и просто неравнодушные граждане. Депутат облдумы Александр Осипов и нардеп городского собрания Андрей Гимбатов вооружили добровольцев необходимым инвентарем: перчатками, мешками для мусора, граблями и лопатами.

Как сообщил технический директор ООО "ГК "Чистый город" Денис Ковалев, на сегодняшний день с территории Лысой горы удалось вывезти свыше 1000 кубометров строительного и бытового мусора. Работа выполнена огромная, однако, чтобы очистить всю обширную территорию Лысой горы от многочисленных свалок, необходима помощь и участие других организаций. В региональном отделении ОНФ к сознательности призвали и жителей города, которые должны более внимательно относиться к выбору мусорных перевозчиков, не бросать отходы на земле, политой кровью тысяч защитников Сталинграда. По словам члена ревизионной комиссии реготделения ОНФ Константина Глушенка, для пресечения попыток сброса мусора на территории мемориального комплекса будут приняты меры. Так, сегодня с представителями власти обсуждается вопрос о постоянном патрулировании Лысой горы членами конных казачьих дружин. Общественные активисты выступают за ужесточение наказания для тех, кто нарушает закон, относится с пренебрежением к природе и истории своего города.



