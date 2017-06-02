В Камышине следователи и суд распутали кровавую историю, которая стала развязкой другой трагедии - изнасилования 43-летней женщины. В результате за убийство этой женщины и ее 60-летнего мужа осужден 50-летний Вячеслав Мельников, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Ему назначено 17 лет колонии строгого режима.

История началась с того, что сын Мельникова с еще одним подельником подозревались в изнасиловании женщины. В октябре 2016 года к Мельникову-старшему в дом пришла потерпевшая и ее супруг, оба стали требовать от него крупную сумму за помощь в смягчении наказания его сыну. В результате конфликта убийца нанес семейной паре многочисленные удары ножом, не совместимые с жизнью.

Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.