В Волгограде подельника в убийстве контрактника не выпустили из СИЗО

Сегодня в апелляции адвокаты 19-летнего Алексея Борзова не смогли оспорить его арест. Напомним, как считает следствие, он один из подельников Марика Нарцева — главного подозреваемого в убийстве контрактника из Городищенского района Волгоградской области. Несмотря на требование стороны защиты отпустить Борзова под домашний арест, он останется в СИЗО на время следствия, сообщили ИА «Высота 102» в облсуде.

Военнослужащий Владимир Колесников был убит в середине мая. По версии СУ СКР по Волгоградской области, Марик Нарцев, Алексей Борзов и еще один 16-летний подозреваемый подкараулили жертву, избили и закопали тело, сняв с него военную форму. Преступление было совершено на почве ревности: Колесников и Нарцев питали чувства к одной и той же 16-летней девушке. После преступления главный фигурант дела приехал к ней в военной форме, одел противогаз и, пытаясь изобразить из себя контрактника, несколько раз ударил девушку. Расчет на устранение соперника был сделан верно, поскольку сразу после этого обиженная школьница стала звонить Нарцеву, который отвел себе роль защитника.

Когда тело жертвы было обнаружено, все трое были задержаны, но идеологу преступления удалось бежать с места, где проводился следственный эксперимент. Спустя несколько дней он был задержан: выяснилось, что все это время он скрывался среди лиц без определенного места жительства и якобы пытался найти деньги на адвоката.