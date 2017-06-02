



Жителям второго подъезда многоквартирного дома №2 по улице Невской рекомендовано покинуть свои квартиры. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, обследование здания выявило нарушение целостности конструкций подъезда, в котором насчитывается 16 квартир. По словам самих жильцов, проблемы у строения возникли из-за подвижек грунта, которые фиксировались еще в 80-х годах прошлого века. Многоквартирный дом построен в 1962 году. В планах регионального фонда капремонта работы в доме №2 на улице Невской предусмотрены не ранее 2029 года.

31 мая в целях безопасности жильцов в подъезде отключили газ. При этом, как отмечают в горадминистрации, угрозы для жителей первого и третьего подъездов нет. Власти города предложили жильцам, которые не имеют возможности временно переехать к близким или родственникам, компенсировать аренду жилья. На такой вариант уже согласились ряд собственников квартир.

Обследование многоквартирного дома, которое проводится администрацией города с привлечением специализированной организации, не завершено и продолжится в ближайшие несколько недель.

Между тем, корреспондент информагентства, посетивший злополучный подъезд пятиэтажки признаков паники или срочной эвакуации не обнаружил. Собственники квартир, из которых в разгар трудового дня удалось застать единицы, неохотно шли на диалог с журналистами. Одна их проживающих женщин пояснила, что с администрацией города у владельцев квартир ведется конструктивный диалог и есть определенные договоренности, поэтому жильцы не хотели бы устраивать излишний ажиотаж вокруг проблемы. Признаки аварийности невооруженным взглядом видно со стороны внешнего угла дома, где фасад здания разрезает заметная трещина.