



С началом лета многие родители озадачиваются вопросом, что подарить своему чаду на окончание учебного года. Специалисты компании «МегаФон» считают, что полезное мобильное устройство – лучший подарок для поколения «гаджетов». Они дали несколько советов читателям ИА «Высота 102», благодаря которым дети смогут интереснее проводить время, а родители - меньше беспокоиться за своего ребенка.

Согласно исследованиям более четверти российских школьников проводят в Сети от 7 до 14 часов в неделю. А в каникулы эти цифры будут еще больше. Чтобы быть спокойным за то, что ваш ребенок делает в Сети, можно не только подарить ему хороший смартфон, но и подключить услугу «Детский интернет». Полезные ресурсы, например, образовательные сайты или социальные сети ему будут доступны, а «запрещенный» контент – нет.

Само устройство для выхода в интернет, которое можно подарить выпускнику начальной школы, не должно быть дорогим: в таком возрасте дети не так хорошо следят за своими вещами да и требования к гаджетам у них еще не высоки.

У того же МегаФона есть бюджетные смартфоны, так называемые «Школьные комплекты», по цене от 1990 рублей. В комплект включается один из трёх 3G-смартфонов: Micromax BOLT D303, ZTE Blade A5 и A5 Pro, развивающие программы, книги от Bookmate, специально отобранные для детей игры и другое.

По условиям акции, вместе с гаджетом вы получите бонус на счет, который можно использовать на оплату услуг связи.

У школьников средних классов уже несколько иные пристрастия: общение в соцсети, музыка, селфи. При выборе подарка для детей этого возраста уже стоит подумать о более-менее «навороченной» модели смартфона и достаточно большом объеме интернет-трафика.

Что касается гаджета, лучше выбрать 4G-смартфон – на нем видео и онлайн-игры не будут «тормозить», а камеры в них отличаются хорошим разрешением. Так в салонах и в интернет-магазине «МегаФона» представлено почти 50 смартфонов с поддержкой 4G, а их цена начинается с 2 990 рублей.

Чтобы «начинить» 4G-смартфон интернетом, можно подключить один из тарифов новой линейки «Включайся», например, «Слушай». При абонентской плате 400 рублей в месяц это целых 10 Гб интернет-трафика по России и 300 минут исходящих вызовов на любого оператора в домашнем регионе. Кстати, внутри мессенджеров WatsApp и Viber для прослушивания музыки в приложениях «Музыка ВКонтакте», «BOOM», «YandexMusic» и «Zvooq» трафик бесплатный. Также бесплатно можно будет смотреть фильмы и передачи на «МегаФон.ТВ».

Старшеклассники к гаджетам уже максимально требовательны и предпочитают самые функциональные модели от самых известных производителей. У «МегаФона» есть большой выбор флагманских смартфонов от таких брендов как iPhone, Samsung, Lenovo, LG. Старшие дети обычно ведут активный образ жизни: занимаются спортом, много гуляют. Где гарантия, что новенький «крутой» гаджет не разобьется во время выполнения трюков на скейте или его просто не потеряют? Обезопасить себя можно, застраховав смартфон. Причем бесплатно.

Акция с такими условиями идет в салонах «МегаФон-Ритейла» до 14 июля и распространяется на смартфоны ценой от 5000 рублей и выше. Чтобы получить бесплатную страховку сроком на 12 месяцев, абонент должен быть подключен на любой тариф линейки «Все включено». Если смартфон в течение гарантийного срока будет потерян или украден, можно будет вернуть его стоимость. А если он пострадает частично, страховая компания возместит расходы на ремонт.







