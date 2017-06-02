В Волгограде каждая третья маршрутка имеет технические неисправности

В мае сотрудники городской госавтоинспекции выявили около 80 маршрутных такси с различными неисправностями, которые перевозили пассажиров по Волгограду. Это количество составляет более 53% от общего числа актов и протоколов, оформленных во время проведенных рейдов по обнаружению нарушений в сфере организации пассажирских перевозок, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда. Таким образом, каждое третье маршрутное такси среди проверенных выходит на рейс технически неисправным.

В комитете транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда подвели итоги проведения в мае совместных с ОГИБДД УМВД России по Волгограду и УГАДН по Волгоградской области рейдов. В течение месяца сотрудники профильного ведомства, госавтоинспекции и автодорожного надзора 20 раз вышли на городские улицы в шести районах Волгограда. Они проверили свыше 250 микроавтобусов, которые обслуживали 26 различных направлений, в том числе исключенных из реестра маршрутов регулярных пассажирских перевозок. Более всего технических неисправностей обнаружено в транспортных средствах, курсирующих под номером №15с – составлено порядка 30 протоколов. Этот коммерческий маршрут относится к числу исключенных из реестра, тем не менее, микроавтобусы пытаются перевозить пассажиров, закрепив на кузове рядом с номером табличку «Заказной».

Среди обнаруженных технических дефектов транспорта малой вместимости чаще всего встречаются несогласованные с органами ГИБДД перепланировки салона, кустарная установка электроприводов и газобалонного оборудования, отсутствие ремней безопасности. Также частое нарушение - неисправности тормозной системы и рулевого управления. Рейдовые мероприятия продолжатся в июне.



