ООО «Концессии теплоснабжения» признано победителем открытого аукциона по лоту «Пакет акций акционерного общества «Информационно-вычислительный центр ЖКХ и ТЭК Волгограда» - 75% минус 1 акция», сообщает ИА «Высота 102». Как пояснили в компании «Концессии теплоснабжения», работа в новом статусе позволит продолжить сотрудничество с ИВЦ в еще более эффективном ключе, ускорить модернизацию и обеспечить прозрачность как начисления платежей для населения, так и перечисления поступивших средств ресурсоснабжающим организациям. «В последние полгода нам удалось сократить сроки выпуска платежных документов, продлить часы работы участков по работе с населением и колл-центра, повысив также его пропускную способность, сделать автоматизированный прием показаний в колл-центре, запустить мобильные приложения»,- отметил генеральный директор АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» Олег Фомичев. Что касается дальнейшей совместной работы с ООО «Концессии теплоснабжения», то, по словам Олега Фомичева, в крупнейшем расчетном центре Волгограда предстоит замена серверного оборудования и запуск обновленного сайта, что позволит улучшить работу онлайн-сервисов, сократить сроки обработки платежей, минимизировать риски сбоев. Кроме того, в ближайшее время планируется значительно расширить перечень точек приема платежей от граждан без комиссии, что позволит повысить доступность услуг. В перспективе - создание единой сети центров обслуживания клиентов. Ранее, напомним, в администрации Волгоградской области было принято решение о приватизации АО "ИВЦ ЖКХ и ТЭК".







