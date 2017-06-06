Количество жилых домов, подлежащих сносу и (или) реконструкции в рамках муниципальной программы «О сносе и реконструкции многоквартирных жилых домов в городском округе город-герой Волгоград на 2010-2020 годы», сократилось с 487 до 420. Как следует из результатов проверки специалистами КСП проекта решения волгоградской городской думы, - сообщает ИА «Высота 102», - сокращение вызвано за счет как исключения части домов, расположенных по ул. Алехина, п. Сорок домиков, п. 4-й участок, ул. Новороссийская, ул. Кузнецкая, ул. Огарева, ул. Богданова, ул. Калининградская, п. Кирпичного завода № 8, ул. Воронкова и др., так и включения новых домов, расположенных в п. Мирный, по ул. Бурейская, ул. Краснопресненская.

По мнению контрольно-счетной палаты, разработчику на профильном комитете волгоградской городской думы необходимо прокомментировать вышеобозначенные изменения адресного перечня в части исключения домов и включения новых.

Кроме того, контрольно-счетная палата обратила внимание, что в результате внесенных в перечень программных мероприятий изменений объем финансирования Программы изменился с 13 293,65 млн руб. до 3 294,0 млн рублей. Однако, как пояснили ревизорам разработчики, при внесении изменений произошла техническая ошибка. Тем не менее, контрольно-счетная палата предлагает скорректировать данный объем и на профильном комитете волгоградской городской думы проинформировать депутатов о промежуточных этапах реализации программы. В целом на ее реализацию планируется привлечь 89 045,0 млн руб. внебюджетных средств.



