В Волгоградской области станичница продавала наркотики на кладбище





В Алексеевском районе задержана 50-летняя местная жительница, которая подозревается в незаконном сбыте марихуаны. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, оперативники выяснили, что женщина старалась продавать наркотики в безлюдных местах, чаще всего на станичном кладбище. В хозпостройках при обыске изъято почти 25 кг марихуаны. Вероятнее всего, такая крупная партия для продолжения нелегального бизнеса «досталась» от мужа, который сейчас отбывает наказание за аналогичные преступления.





Задержанная свою вину признала полностью, в содеянном раскаивается. Ей грозит до 20 лет колонии.