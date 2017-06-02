



Двенадцатый апелляционный суд Саратова отказал в удовлетворении жалобы ООО «Центральный рынок» на решение арбитражного суда Волгоградской области о возврате имущества муниципальному предприятию «Центральный рынок» в связи с прекращением договора аренды. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы апелляционной инстанции. Напомним, речь идет о возврате МУП мясо-молочного и овощного корпусов рынка. Возвращением двух корпусов рынка в муниципальную собственность закончился длительный судебный спор между муниципальным предприятием и коммерческой структурой, которая много лет пользовалась городским имуществом и извлекала хорошую прибыль. Ранее Верховный суд признал недействительность дополнительного соглашения от 2009 года к заключенному еще в 2003 году договору аренды между МУП и обществом с ограниченной ответственностью, согласно которому коммерческая структура получила возможность использовать муниципальное имущество аж до 2026 года. Теперь, согласно последнего решения суда, физическое пребывание коммерческой структуры на площадях муниципального предприятия можно считать незаконным, так как ООО «Центральный рынок» потеряло право на аренду муниципального имущества.

Между тем, напомним, режим благоприятствования коммерческой структуре в пользовании муниципальным имуществом был «включен» благодаря бывшим руководителям Волгограда. Так, первый договор аренды имущества рынка с коммерческой фирмой был заключен на 10 лет. Однако 15 июля 2009 года, в период руководства городом Романом Гребенниковым, дополнительным соглашением между МУП и ООО с аналогичным названием срок аренды был продлен до 23 лет. Также на основании распоряжений муниципального предприятия, изданных в ноябре 2009 года и сентябре 2013 года, когда главой Волгограда являлась Ирина Гусева, коммерсанты получили право использовать и земельные участки, прилегающие к торговому объекту. Попытки вернуть имущество рынка муниципальному предприятию стали предприниматься в 2014 году после смены руководства города.



