В Волгоградской области чиновник получил взятку от трактористов

В Камышине возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста терротдела областного управления госнадзора за техническим состоянием самоходных машин. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, он подозревается в получении взятки от потенциальных водителей трактора. Так, по данным следствия, в середине мая текущего года к нему обратился местный житель с просьбой помочь его приятелям получить права. Свои услуги главный специалист оценил в 30 тысяч рублей. Спустя 2 недели он передал мужчине необходимые документы на право управления сельхозтехникой, при этом граждане, на чье имя они были оформлены, обучение не проходили и соответствующие экзамены не сдавали.

Преступная деятельность коррупционера была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского подразделения МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.