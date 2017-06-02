



Подписан приказ управления Росприроднадзора по Волгоградской области № 502 «Об организации и проведении государственной экологической экспертизы» проектной документации «Обеспечение экологической безопасности территории, занятой свалкой отходов в Кировском районе Волгограда». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в срок до 90 дней экспертной комиссией будет вынесено решение о соответствии или не соответствии проектной документации экологическим требованиям. Организационное заседание экспертной комиссии состоится уже сегодня.

Напомним, недавно были подведены итоги аукциона на оказание услуг по ликвидации свалки в Кировском районе Волгограда. В связи с отсутствием других участников аукцион был признан несостоявшимся, а ООО «ЭкоТехСервис» - победителем. Эта компания теперь должна будет за 813 миллионов рублей ликвидировать свалку до середины 2018 года. Ранее на невозможность участия в аукционе жаловалась компания «Ресурс Лайн», которая оспаривала требование заказчика – комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области – о наличии специфичных лицензий на утилизацию отходов различной степени опасности. Однако Волгоградское УФАС признало жалобу необоснованной. Тем не менее, руководитель Волгоградской региональной общественной организации «Зеленый патруль» Ярослав Князев обратился в центральный аппарат Росприродналзора РФ с просьбой проверить обстоятельства выдачи лицензий ООО «ЭкоТехСервис» на предмет законности. Также активисты просили провести госэкспертизу проекта в Москве.

Напомним, в Волгограде уже состоялось общественное обсуждение измененного проекта рекультивации свалки в Кировском районе, который был подготовлен в администрации Волгограда. У активистов «Зеленого патруля» вызвали вопросы планы по размещению токсичных отходов свалки в том числе на территории пруда-накопителя синтетических жирных кислот, расположенного в Светлоярском районе, которым владеет компания «ЭкоТехСервис» - победитель аукциона. По мнению общественников, это может обернуться экологической катастрофой для этого района Волгоградской области.







