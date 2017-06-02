УФАС расставило точки в делах о непристойной рекламе в Волгограде

Комиссия Волгоградского УФАС России признала рекламу «Ассоль - пластика груди. Грудь вашей мечты у нас!» ненадлежащей, нарушающей закон «О рекламе» в связи с присутствием в ней непристойного образа. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в ведомстве, дело по признакам нарушения федерального закона «О рекламе», в которой был использован образ обнаженной по пояс женщины, держащей на уровне груди импланты, было возбуждено Волгоградским УФАС России еще в марте. Материалы дела переданы уполномоченному должностному лицу Волгоградского УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении.

Кроме того, на заседании комиссии была поставлена точка в деле об использовании в рекламе Бар-Гриль непристойного образа-сравнения сырого мяса в виде новорожденного ребенка. Дело по признакам нарушения закона «О рекламе» Волгоградским УФАС России было также возбуждено в марте этого года и рассматривалось на протяжении почти трех месяцев. Как пояснила председатель комиссии по данному делу заместитель руководителя управления Ирина Никуйко, для признания рекламы неэтичной не требуется единогласного мнения или мнения большинства потребителей рекламы, достаточно установить наличие значимого количества людей, которые воспринимают рекламу как неэтичную. Из результатов опроса на сайте, а также обсуждения с экспертами сделан вывод, что значительная часть населения воспринимает рекламу как неэтичную, а образ как недопустимый для использования в такого рода наружной рекламе».