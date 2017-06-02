Независимые лаборатории осуществили анализ проб воды из Гремячинского месторождения в Волгоградской области





Аккредитованные лаборатории провели повторный тщательный анализ воды из Гремячинского подземного месторождения пресных вод в Волгоградской области. Инициатором проведения анализов стала компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», которая таким образом отреагировала на распространяемые слухи о якобы сомнительном качестве воды из подземного резервуара. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, забор проб для дальнейшего исследования произвели специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Южному Федеральному округу» - Центр лабораторного анализа и технических измерений по Волгоградской области». Забор проб осуществлялся на насосно-фильтровальной станции, а также на водозаборных скважинах участка водозабора 1-ой очереди г. Котельниково.

Как уточнили информагентству в компании, мониторинг состояния подземных вод контролирующими органами ведется на постоянной основе. На основании геологических отчетов и санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области, территориальной комиссией по запасам полезных ископаемых утверждены балансовые запасы подземных питьевых вод водоносного ергенинского горизонта для хозяйственно-питьевого водоснабжения на участке «Гремячинский ГОК».

Качество ресурса из Гремячинского подземного месторождения очень высокое. Умягчения требуют лишь 35% от общего объема воды, поэтому рекомендована водоочистка с целью умягчения и устранения так называемой «устранимой жесткости» кальциевой природы, которая при кипячении дает осадок (белый осадок в виде хлопьев, налета).

Смягчать воду должны современные натрий-катионовые фильтры, установленные в процессе реконструкции на фильтровальной станции. Только после смягчения, а также после еще одной стадии фильтрации чистая вода должна поступать в резервуары, откуда направляется конечному потребителю. Смягчением воды перед подачей потребителю занимаются специалисты МУП «Водоканал», которое в настоящее время выполняет функции эксплуатирующей организации

Напомним, масштабный проект по строительству новой системы водоснабжения из Гремячинского месторождения пресных вод в городе Котельниково был реализован в рамках комплексной экологической программы «Новое производство – Чистые реки», которую с 2013 года реализует компания «ЕвроХим». От Гремячинского подземного месторождения пресных вод до г. Котельниково был построен новый водовод. На фильтровальной станции МУП «Водоканал» проведена реконструкция с полной заменой старого оборудования, построены новые дополнительные резервуары чистой воды.

Все объекты новой системы водоснабжения строились на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы поддержки крупнейшего инвестпроекта по освоению Гремячинского месторождения калийных солей, который реализует компания «ЕвроХим».Стоимость работ по строительству хозяйственно-питьевого водоснабжения Котельниково составила 453,7 млн. рублей.



