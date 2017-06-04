В Волгограде осетинские строители шоссе Авиаторов отбиваются в суде от многомиллионных исков





Уплаты свыше 37 млн рублей штрафов от ООО «Дорстройсервис» за просрочку исполнения контракта требует МУП «Комдорстрой» в Волгограде. Как сообщает ИА «Высота 102», за последние полтора месяца муниципальное предприятие направило в арбитражный суд 6 исков к компании из Северной Осетии, которая выполняет реконструкцию шоссе Авиаторов. Стоимость контракта по закатке более 10 км асфальта на главной дороге чемпионата мира по футболу 2018 года составляет 2,45 млрд рублей. Работы начались в 2015 году и завершатся в конце этого года. Однако судебные претензии «Комдорстроя» к подрядчику касаются других дорожных объектов.

Из-за финансовых разногласий в суд на «Дорстройсервис» за последние месяцы подали и целый ряд других волгоградских организаций. Так, буквально на днях АО «Волгоградгоргаз» отсудило у компании из Северной Осетии 3,4 млн рублей задолженности за выполненные работы по выносу 2 км газовых сетей с места строительства шоссе Авиаторов. Общая стоимость работ, которые выполнили газовики, составила 46 млн рублей. Еще 356 тысяч рублей на минувшей неделе по решению суда дорожная фирма должна уплатить МУП «Метроэлектротранс». Оба решения суда пока не вступили в илу и могут быть обжалованы. В производстве арбитражного суда находятся также иски к «Дорстройсервису» от ООО «Спецстроймонтаж» на 9 млн рублей, ООО «ДСК» - на 2,6 млн рублей. 3,8 млн рублей долга по аренде транспортных средств в арбитраже от «Дорстройсервис» требует ЗАО «Автоколонна №1297».



