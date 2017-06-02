В Волгограде женщину-водителя «Matiz» судят за автоподставу

Направлено в суд уголовное дело о мошенничестве в отношении 23-летней Альфии Салеевой. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в марте 2016 года она, двигаясь на своем «Daewoo Matiz», совершила наезд на ограждение, в результате чего автомобиль получил повреждения. Позже девушка обратилась к знакомому, который по ее просьбе составил извещение с заведомо ложными сведениями о якобы совершенном ДТП между автомобилями «Matiz» и «Mercedes-Benz E-200». Пакет документов, необходимых для страховых выплат, знакомый Салеевой передал сотрудникам организации, оказывающей юридические услуги, в том числе по страховым возмещениям, за что Салеева получила 38 тысяч рублей, 18 тысяч из которых передала знакомому в качестве отката. В отношении него уголовное дело находится в стадии расследования.

Впоследствии сотрудниками указанной организации в судебном порядке с ПАО СК «Росгосстрах» взысканы денежные средства в сумме более 97 тысяч рублей, в связи с чем страховой компании причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОУР ГУ МВД России по Волгоградской области.Расследование проводилось региональным СУ СК России.