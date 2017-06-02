В Волгоградской области за неделю задержали 266 пьяных водителей





В Волгограде и области открыта «охота» на пьяных водителей. В 4 городских округах Волгоградской области сегодня пройдут массовые рейды по выявлению нетрезвых за рулем. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, массовые проверки намечены согласно анализа аварийности — в Волгограде, Волжском, Михайловке и Камышине. Так, только с 26 мая по 1 июня в регионе задержаны 99 водителей, которые находились в состоянии опьянения, еще 124 человека отказались пройти тест на трезвость. Еще 43 человека попались повторно на таком нарушении, и теперь им грозит уголовное наказание.

Кроме того, в ходе рейдов особое внимание сотрудники ГИБДД уделят таким фактам, как выезд на полосу встречного движения, нарушение правил обгона, игнорирование пешеходов на «зебрах», накажут и тех пешеходов, кто переходит дорогу в неположенном месте. Рейды намечены также в Алексеевском, Быковском, Еланском, Жирновском, Ленинском и других районах Волгоградской области.